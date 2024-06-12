أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 يونيو

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية معاملات الثلاثاء، وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية التي على أساسها سيحدد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة.

كما انخفض سعر الذهب في السوق المصرية بشكل طفيف متوافقا مع التوجه ذاته في السوق العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب بمصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3105 جنيهات بينما كان سعر الشراء 3090 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2661 جنيها بينما كان سعر الشراء 2648 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2070 جنيها بينما كان سعر الشراء 2060 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3548 جنيها بينما كان سعر الشراء 3531 جنيها.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 24840 جنيها بينما كان سعر الشراء 24720 جنيها.

سعر الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب بنهاية معاملات الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمعرفة مصير أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2307.10 دولارات للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% أيضا إلى 2324 دولارا.