أسعار الذهب في مصر الخميس 13 يونيو

بددت أسعار الذهب بنهاية معاملات الأربعاء مكاسب حققتها في بداية المعاملات بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، وتوقع تخفيضها مرة واحدة خلال العام الجاري.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل طفيف للغاية نظرًا لعدم وجود تغير كبير في سعر الذهب عالميًا.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3115 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 3100 جنيه.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2670 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 2657 جنيهًا.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2076 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 2066 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3560 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 3542 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 24920 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 24800 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

بددت أسعار الذهب مكاسب حققتها في الأيام السابقة بعدما توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، متعللًا بمستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة، وقام بتثبيت سعر الفائدة الأربعاء.

ويؤدي سعر الفائدة المرتفع على سندات الخزانة الأمريكية إلى تراجع الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبحلول الساعة 1918 بتوقيت “غرينتش”، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2322.46 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد ارتفع 1% خلال اليوم.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس/آب 1.2% إلى 2354.8 دولارًا.