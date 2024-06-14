أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 يونيو

تراجعت أسعار الذهب في السوق العالمية بشكل محدود بنهاية معاملات الخميس، بعدما قام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، وخفض توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط.

ولم يتغير سعر الذهب في السوق المحلية في مصر، سوى بشكل طفيف للغاية، نظرًا للتغير المحدود في السعر العالمي للمعدن الأصفر.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3115 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 3095 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2670 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 2652 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2076 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 2063 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3560 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 3537 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر بيع جنيه الذهب، فبلغ 24920 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 24760 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الخميس بعدما قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2317.38 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2333.10 دولارًا.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، وأرجأ بدء تخفيضات الفائدة ربما حتى ديسمبر/كانون الأول.