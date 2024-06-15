أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15 يونيو

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية بنهاية معاملات الجمعة، لتسجل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع.

كما ارتفعت بدورها أسعار الذهب، ولكن بشكل طفيف، في السوق المصرية، في اتجاه السوق العالمية ذاتها.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3145 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 3120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2695 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 2674 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2096 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 2080 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3594 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 3565 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر بيع جنيه الذهب، فبلغ 25160 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 24960 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الجمعة، لتسجل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع، بعدما أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في مايو/أيار، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر.

ويدعم تراجع التضخم التوقعات بقيام الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن ثبتها في اجتماعه الأخير.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2311.39 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وربح المعدن النفيس 0.5% منذ بداية الأسبوع.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2326.40 دولارًا للأوقية.