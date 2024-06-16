أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 يونيو

تراجعت أسعار سعر الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التداولات، علمًا بأن يوم الأحد يوم إجازة رسمية لتجار الذهب كما أنه يوافق عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ولا رسوم الدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3140 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3120 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2691.5 جنيها للبيع، مقابل 2674.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2093.25 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2080 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3588.5 جنيهًا، مقابل 3565.75 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25120 جنيها للبيع، و24960 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب، (الأونصة)، 2334 دولارًا للبيع، مقابل 2333 دولارًا للشراء.