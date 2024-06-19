أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 يونيو

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف، كما ارتفعت عالميا، يوم الثلاثاء، بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3140 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3120 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2691.5 جنيها للبيع، مقابل 2674.25 جنيها للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2093.25 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2080 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3588.5 جنيها، مقابل 3565.75 جنيها للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25120 جنيها للبيع، و24960 جنيها للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب (الأونصة) 2330 دولارا للبيع، مقابل 2329 دولارا للشراء.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2323.96 دولارا للأوقية بحلول الساعة 13:54 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 2338.60 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، التي جاءت أضعف من المتوقع، الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1% الشهر الماضي.