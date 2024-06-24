أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24 يونيو

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التعاملات، وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة“، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3145 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3125 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2695.75 جنيها للبيع، مقابل 2678.5 جنيها للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2096.75 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2083.25 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3594.25 جنيها، مقابل 3571.5 جنيها للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25160 جنيها للبيع، و25000 جنيه للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب (الأونصة) 2322 دولارا للبيع، مقابل 2321 دولارا للشراء.