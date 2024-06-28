أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 يونيو

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التعاملات، وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3150 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3140 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2700 جنيه للبيع، مقابل 2691.5 جنيهًا للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2100 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2093.25 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3600 جنيه، مقابل 3588.5 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25200 جنيه للبيع، و25120 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب (الأونصة) 2328 دولارًا للبيع، مقابل 2327 دولارًا للشراء.