أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 30 يونيو

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التعاملات، وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3155 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3145 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2704.25 جنيهات للبيع، مقابل 2695.75 جنيهًا للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2103.25 جنيهات للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2096.75 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3605.75 جنيهات، مقابل 3594.25 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25240 جنيهًا للبيع، و25160 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب (الأونصة) 2327 دولارًا للبيع، مقابل 2326 دولارًا للشراء.