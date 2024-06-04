أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 يونيو

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التداولات، كما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب عالميا في تعاملات يوم الاثنين في وقت يترقب فيه المتعاملون مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وأظهر تقرير حديث أن التضخم استقر مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3110 جنيهات، بينما بلغ سعر الشراء 3100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2665.75 جنيهًا، مقابل 2657.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2073.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 2066.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3554.25 جنيهًا، مقابل 3542.75 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فبلغ 24880 جنيهًا للبيع و24800 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب، (الأونصة)، 2352 دولارًا للبيع مقابل 2351 دولارًا للشراء.