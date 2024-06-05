سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 يونيو

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التداولات، كما تراجعت الأسعار عالميًّا في تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المتعاملون مزيدًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ولا الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3095 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3085 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2652.75 جنيهًا، مقابل 2644.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2063.25 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 2056.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3537 جنيهًا، مقابل 3525 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 24760 جنيهًا للبيع و24680 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب (الأونصة) 2335 دولارًا للبيع مقابل 2352 دولارًا يوم الاثنين.