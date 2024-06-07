سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 يونيو

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، بنهاية معاملات الخميس، مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وانعكس ذلك على السوق المحلية في مصر التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الذهب.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ولا الضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3145 جنيهًا، فيما كان سعر الشراء 3120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مبلغ 2695 جنيهًا، بينما كان سعر الشراء 2674 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 مبلغ 2096 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 2080 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مبلغ 3594 جنيهًا بينما كان سعر الشراء 3565 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر بيع جنيه الذهب، فبلغ 25160 جنيهًا بينما بلغ سعر شرائه 24960 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين بنهاية معاملات الخميس مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبحلول مساء الخميس، ارتفع سعر الذهب 0.4% إلى 2363.03 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من جلسة الخميس، كما صعد 1% في جلسة الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2381.80 دولارًا.