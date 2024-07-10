أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 يوليو

لم تشهد أسعار الذهب تغيرًا يُذكر بنهاية معاملات الثلاثاء في الأسواق العالمية، كما كانت الأسعار بدورها شبه مستقرة في السوق المصرية.

وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3210 جنيهات، في حين بلغ سعر الشراء 3200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2751 جنيهًا، مقابل 2742 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2140 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2133 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3668 جنيهًا، مقابل 3657 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25680 جنيهًا للبيع، و25600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًّا

لم تشهد أسعار الذهب تغيرًا يُذكر بنهاية معاملات الثلاثاء، في حين تماسك الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو/حزيران، لتقييم الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2359.83 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد التراجع بنسبة 1% في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2367 دولارًا.