أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل محدود، وسط ترقب لمستوى التضخم في الولايات المتحدة، الذي سيحدد مسار سعر الفائدة الأمريكية، كما ارتفعت الأسعار أيضًا بصورة طفيفة في السوق المحلية توافقًا مع السوق العالمية.

وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3225 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3205 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2764 جنيهًا، مقابل 2747 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2150 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2136 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3685 جنيهًا، مقابل 3662 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25800 جنيه للبيع، 25640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الأربعاء في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2372.87 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت “جرينتش”، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2378.40 دولارًا.