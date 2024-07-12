أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات، كما قفزت الأسعار العالمية بأكثر من 1% بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع.

وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3255 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3235 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2790 جنيهًا للبيع، مقابل 2772.75 جنيهًا للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2170 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2156.75 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3720 جنيهًا، مقابل 3697.25 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 26040 جنيهًا للبيع، و25880 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب (الأونصة) 2415.49 دولارًا للبيع، مقابل 2415.22 دولارًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

تجاوز سعر أوقية الذهب 2400 دولار خلال التعاملات في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 1256 بتوقيت “غرينتش”، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2406.99 دولارات للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو/أيار الماضي، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 2412.60 دولارًا.

وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع، كما كان الارتفاع على أساس سنوي هو الأقل خلال عام مما يُرجح عودة التباطؤ في الأسعار، ويُقرب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطوة أخرى من قرار خفض الفائدة.