أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية الأسبوع الجاري في السوق العالمية، مع تصاعد التوقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكية، وتحرك السوق المصرية بدوره في الاتجاه الصعودي ذاته.

وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3325 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3310 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2850 جنيهًا، مقابل 2837 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2216 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2206 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3800 جنيه، مقابل 3782 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 26600 جنيه للبيع، و26480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الخميس، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحلول الساعة 0218 بتوقيت “جرينتش”، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2461.27 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولارًا، الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2465 دولارًا.

وقال رايان ماكنتاير كبير مديري المحافظ لدى “سبروت” لإدارة الأصول إن انخفاض أسعار الفائدة والانتخابات الأمريكية عاملان مباشران من المرجح أن يدفعا الذهب ليتجاوز 2500 دولار.