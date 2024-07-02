أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال التعاملات، وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة“، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3165 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3155 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2712.75 جنيها للبيع، مقابل 2704.25 جنيهًا للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2110 جنيهات للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2103.25 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3617.25 جنيها، مقابل 3605.75 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25320 جنيهًا للبيع، و25240 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب (الأونصة) 2333 دولارًا للبيع، مقابل 2332 دولارًا للشراء.