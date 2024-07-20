أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 20 يوليو

تراجعت أسعار الذهب في السوق العالمية بأكثر من 2% بنهاية معاملات الجمعة، وتراجعت الأسعار بدورها بشكل طفيف في السوق المصرية.

وفيما يلي الأسعار في السوق المصرية حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3280 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3265 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2811 جنيهًا، مقابل 2798 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2186 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2176 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3748 جنيهًا، مقابل 3731 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 26240 جنيهًا للبيع، و26120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًّا

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% بنهاية معاملات الجمعة مع ارتفاع الدولار، ووسط عمليات جني أرباح عقب صعود المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع بعد تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول.

وبحلول الساعة 1709 بتوقيت “غرينتش”، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 2399.13 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولارًا يوم الأربعاء.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2% إلى 2401.30 دولار.