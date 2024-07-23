أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 يوليو

تراجعت أسعار الذهب في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ أسبوع، بعد أن بلغ سعرًا قياسيًّا الأسبوع الماضي، مدفوعًا بصعود الدولار وترقب بيانات عن الاقتصاد الأمريكي، في حين تحرك سعر الذهب محليًّا بدوره نزولًا بشكل طفيف.

وفيما يلي الأسعار في السوق المصرية حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3290 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3270 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2820 جنيهًا، مقابل 2802 جنيه للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2193 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2180 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3760 جنيهًا، مقابل 3737 جنيهًا للشراء.

جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 26320 جنيهًا للبيع، و26160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًّا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مع صعود الدولار بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أمريكية.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2483.60 دولارًا بفضل تزايد فرص تيسير السياسة النقدية الأمريكية هذا العام بالتوجه نحو خفض سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 18:37 بتوقيت غرينتش، نزل سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2394.18 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل عند التسوية إلى 2394.70 دولارًا.