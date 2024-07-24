أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية بنهاية معاملات الثلاثاء مع استمرار انخفاض الدولار، لتنهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بينما ظلت أسعار الذهب ثابتة في السوق المحلية بمصر.

وفيما يلي الأسعار في السوق المصرية حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3290 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3270 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2820 جنيهًا، مقابل 2802 جنيه للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2193 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2180 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3760 جنيهًا، مقابل 3737 جنيهًا للشراء.

جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 26320 جنيهًا للبيع، و26160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الثلاثاء مع استمرار انخفاض الدولار لتنهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح لخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% مسجلا 2407.50 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل سعرا قياسيا بلغ 2483.60 دولارًا الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 2408.80 دولارات.

ويترقب المستثمرون تقريرًا أمريكيا للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس، وبيانات عن إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو/حزيران يوم الجمعة.