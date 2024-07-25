أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الأربعاء في السوق العالمي مع تراجع سعر صرف الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هامة من المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3280 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3270 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2811 جنيهًا، مقابل 2802 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2186 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2180 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3748 جنيهًا، مقابل 3737 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 26240 جنيهًا للبيع، و26160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الأربعاء مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة مسجلا 2425.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1349 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2426.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.