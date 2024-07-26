أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 يوليو

تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بأكثر من 1% بنهاية معاملات الخميس، وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية هامة قد تحدد مصير سعر الفائدة، فيما تبع السوق المصري الأسعار العالمية وتراجع بشكل طفيف.

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصري حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3245 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3235 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2781 جنيهًا، مقابل 2772 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2163 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2156 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3708 جنيهًا، مقابل 3697 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25960 جنيهًا للبيع، 25880 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًّا

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة بنهاية معاملات الخميس لتصل إلى أقل مستوى في أسبوعين وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2369.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1302 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى منذ العاشر من يوليو/تموز الجاري.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 2368.80 دولار.