أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 يوليو

هبطت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية معاملات الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وانخفضت بصورة طفيفة للغاية في مصر.

وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات مبلغ 3160 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 3150 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات مبلغ 2708 جنيهات، بينما بلغ سعر الشراء 2700 جنيه.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2106 جنيهات للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2100 جنيه.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3611 جنيها، مقابل 3600 جنيه للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25280 جنيها للبيع ومبلغ 25200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميا

هبطت أسعار الذهب بنهاية معاملات الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2325.16 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:05 بتوقيت غرينتش.

وبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين، كما حافظ على مستواه المرتفع الثلاثاء، وهو ما يجعل الذهب الذي لا يدر عوائد أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين.

وتراجع الذهب بنحو 5% من المستوى غير المسبوق عند 2449.89 دولارا للأوقية الذي لامسه في 20 من مايو/أيار بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.