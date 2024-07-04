أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل طفيف بنهاية معاملات الأربعاء، وتحرك السوق المحلي في مصر في ذات الاتجاه، وهو الصعود الطفيف للأسعار.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات مبلغ 3178 جنيها، فيما بلغ سعر الشراء 3165 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات مبلغ 2724 جنيها فيما بلغ سعر الشراء 2712 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2118 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2110 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3632 جنيها، مقابل 3617 جنيها للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25424 جنيها للبيع ومبلغ 25320 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة بنهاية معاملات الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين، مدفوعة بزيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2362.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% مسجلة 2372.40 دولار للأوقية.