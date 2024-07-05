أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية قرب أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك مع زيادة التوقعات بتخفيض سعر الفائدة الأمريكية، كما تحركت السوق المصرية بالتبعية صعودًا بزيادة طفيفة في الأسعار.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3180 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 3170 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2725 جنيهًا، في حين بلغ سعر الشراء 2717 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2120 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2113 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3634 جنيهًا، مقابل 3622 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25440 جنيهًا للبيع، ومبلغ 25360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب بنهاية معاملات الخميس قرب أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأقر مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ على ما يبدو، وأن “ضغوط الأسعار تتقلص”.

وبحلول الساعة 1256 بتوقيت “جرينتش”، استقرت تقريبًا أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.37 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 21 يونيو/حزيران في الجلسة الماضية.

أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فانخفضت 0.2% إلى 2365.80 دولارًا.