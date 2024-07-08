أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 يوليو

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات، وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3225 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3210 جنيهات.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2764.25 جنيهًا للبيع، مقابل 2751.5 جنيهًا للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2150 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2140 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3685.75 جنيهًا، مقابل 3668.5 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25800 جنيه للبيع، و25680 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب (الأونصة) 2390.21 دولارًا للبيع، مقابل 2389.91 دولارًا للشراء.