أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل محدود بنهاية معاملات الاثنين، بعد أن بلغت في الجلسة السابقة يوم الجمعة، قبل عطلة نهاية الأسبوع، أعلى معدل لها منذ شهر.

وتحركت الأسعار بالسوق المصرية في الاتجاه ذاته، وهو الهبوط الطفيف، توافقًا مع السوق العالمية.

وفيما يلي الأسعار حسب موقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات 3200 جنيه في حين بلغ سعر الشراء 3190 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات 2742 جنيهًا للبيع، مقابل 2734 جنيهًا للشراء.

عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات 2133 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 2126 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات 3657 جنيهًا، مقابل 3645 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فبلغ 25600 جنيه للبيع، و25520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًّا

تراجعت أسعار الذهب بنهاية معاملات الاثنين، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى فيما يزيد على شهر بسبب توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 2357.88 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 من مايو/أيار يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 2363.50 دولارًا للأوقية.