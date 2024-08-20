الذهب يقترب من ذروة تاريخية.. تعرف على سعره في السوق المصري

تراجعت أسعار الذهب قليلا بنهاية معاملات الاثنين، رغم أنها لا تزال قرب ذروة تاريخية عند مستوى 2500 دولار للأوقية (الأونصة)، بدفعة من توقعات خفض سعر الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2503.10 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قليلا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2541.50 دولار.

وبلغ سعر الذهب ذروة غير مسبوقة عند 2509.65 دولار للأوقية يوم الجمعة، مدفوعا بحماسة المستثمرين إزاء خفض مرجح لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في سبتمبر/أيلول القادم.

وساهم تصاعد التوتر الجيوسياسي، والشراء القوي للذهب من بنوك مركزية، في رفع أسعار الذهب بأكثر من 20 بالمئة حتى الآن هذا العام.

أسعار الذهب في السوق المصري

وارتفع الذهب بدوره في السوق المصري متوافقا مع الارتفاع في السوق العالمي.

وإليكم أسعار الذهب في السوق المصري وفقا لوقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لاتشمل المصنعية والضرائب:

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3475 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 2978 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 3971 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2316 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في مصر 30890 جنيها.