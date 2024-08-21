الذهب يواصل ارتفاعه عالميا.. تعرف على سعره في السوق المصرية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي بنهاية معاملات الثلاثاء فوق مستوى 2500 دولار، مدفوعة بضعف الدولار، وتنامي ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% مسجلا 2510.35 دولارات للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة عند 2531.60 دولارا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% عند التسوية مسجلة 2550.6 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 20% حتى الآن هذا العام مدفوعة بالتفاؤل حيال بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وارتفاع الطلب على الذهب، وهو الملاذ الآمن لكثير من الأفراد والمؤسسات، بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، كما أن انخفاض سعر صرف الدولار يزيد من الإقبال على شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وارتفع الذهب بدوره في السوق المصرية متوافقا مع الارتفاع في السوق العالمية أخيرا، وإن ظل شبه ثابت بنهاية معاملات الثلاثاء بعد أن ارتفع بشكل ملحوظ يوم الاثنين مع بداية المعاملات في الأسواق العالمية.

وما يلي أسعار الذهب في السوق المصري وفقا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3475 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 2978 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 3971 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2316 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 30890 جنيها.