الذهب يتراجع قليلا عن أعلى مستوياته.. تعرف إلى سعره في السوق المصرية

انخفضت أسعار الذهب بنهاية معاملات الخميس مع ارتفاع الدولار، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، بحثًا عن مزيد من المؤشرات بشأن الخفض المرتقب لأسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2507.32 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1020 بتوقيت “جرينتش”، وذلك بعدما بلغ في جلسة الثلاثاء أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولارًا.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2543.40 دولارًا.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% منذ بداية العام بدعم زيادة الطلب على الملاذ الآمن، والآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وتترقب الأسواق تصريحات باول الجمعة في ندوة “جاكسون هول” الاقتصادية.

وصعد مؤشر الدولار قليلًا، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الأربعاء، عقب نشر محضر الاجتماع الذي عقده الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو/تموز، وأظهر أن المسؤولين يميلون بقوة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وتراجع الذهب بشكل طفيف في السوق المصرية، متوافقًا مع الانخفاض المحدود في سعره في السوق العالمية.

وما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3455 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 2961 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 3948 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2303 جنيهات.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 30720 جنيهًا.