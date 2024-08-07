أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس

تراجعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، تحت ضغط من ارتفاع الدولار لكن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول واحتدام التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط أبقى سعر الذهب فوق مستوى 2400 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر 3355 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 18 في مصر 2875.71 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وبلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 في مصر 3834.29 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 14

بلغ متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 في مصر 2237 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في مصر 26840 جنيها.