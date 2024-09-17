الذهب قرب أعلى مستوى له على الإطلاق قبل قرار “المركزي” الأمريكي بشأن الفائدة

اقتربت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الثلاثاء، قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض كبير لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:54 بتوقيت غرينتش.

وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولارًا أمس الاثنين، كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولارات.

وقال ييب جون رونغ خبير الأسواق لدى “آي جي” إن “أسعار الذهب توقفت عن الارتفاع في جلسة اليوم”، وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بعد مكاسب الآونة الأخيرة التي جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

توقعات خفض الفائدة

وينصبّ كل التركيز على اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده المركزي الأمريكي على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء.

وتتوقع الأسواق حاليًّا بنسبة 66% خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بنسبة 43% يوم الجمعة.

وتتراوح أسعار الفائدة الأمريكية بين 5.25 و5.5%، في أعلى مستوى منذ قرابة 23 عاما، بحسب بيانات الفيدرالي الأمريكي.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد هي الاستثمار المفضل في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار بـ0.1%؛ مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.1% إلى 30.79 دولارا للأوقية وزاد البلاتين بـ0.6% إلى 986.90 دولارا.

وربح البلاديوم 1% إلى 1087.09 دولارا بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 11 إبريل/نيسان.