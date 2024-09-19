سعر الذهب|الولايات المتحدة

الذهب يقفز لمستوى قياسي عقب خفض الفائدة الأمريكية.. تعرف إلى سعره في مصر

الذهب يحلق عاليا بعد تخفيض الفائدة الأمريكية
الذهب يحلّق عاليًا بعد تخفيض الفائدة الأمريكية (رويترز)
19/9/2024-|آخر تحديث: 19/9/202401:43 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مساء الأربعاء، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2592.39 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1817 بتوقيت “غرينتش”.

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كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2598.60 دولارًا عند التسوية.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، وتؤثر سلبًا في الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أُخر.

وانخفض الدولار بعد قرار المركزي الأمريكي 0.5%، إلى أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2023 مقابل سلة عملات منافسة.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية توافقًا مع الارتفاع في السوق العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري مع ارتفاعه عالميا
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية مع ارتفاعه عالميًا (رويترز)

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3470 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 2974 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 3965 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2313 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 31025 جنيهًا.

المصدر : رويترز + صحف ومواقع مصرية

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