الذهب يصعد إلى قمة تاريخية جديدة عند 2629 دولارا للأونصة

صعدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، لتسجل قمة تاريخية جديدة عند 2629 دولارا للأونصة، من القمة السابقة المسجلة الأسبوع الماضي البالغة حينها 2622 دولارا.

تأتي القمة الجديدة المسجلة في بداية جلسة اليوم، على وقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، وتوترات الشرق الأوسط، خاصة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وبحلول الساعة (06:44 بتوقيت غرينتش)، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% أو 5 دولارات، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 2629.2 دولارا للأونصة.

خفض أسعار الفائدة

وتلقت أسعار الذهب دعما من قرار الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، الأربعاء الماضي منذ انتشار وباء كوفيد-19، بمقدار 50 نقطة أساس، لتستقر عند 4.75 – 5% مع الإشارة إلى أنه قد يقر المزيد من التخفيضات.

كذلك، استفاد المعدن الأصفر من مخاوف اتساع التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى حرب إقليمية، تنضم إليها إيران واليمن بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.

وتشير توقعات بنوك استثمار أمريكية إلى أن الذهب سيحافظ على مكاسبه خلال العام الجاري، خاصة مع بقاء اجتماعين للفدرالي، والتوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة قبل حلول 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 31.06 دولارا للأونصة.

وانخفض البلاتين بـ0.8% إلى 967.81 دولارا، وهبط البلاديوم بـ1.3% إلى 1053.67 دولارا.