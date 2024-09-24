الذهب يصل إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية.. تعرف على الأسباب

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بـ0.3% إلى 2636.85 دولارا للأوقية بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2638.37 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.4% لتسجل 2661.60 دولارا للأوقية.

آثار الحرب بين إسرائيل وحزب الله

وقال ييب جون رونج، خبير الأسواق لدى آي جي، إن “فتح جبهة حرب جديدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله أدى إلى الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن في محاولة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية لأي حرب إقليمية أوسع نطاقا”.

وأضاف “من المرجح أن يستمر تصاعد التوتر في المنطقة لفترة أطول؛ مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الذهب في مسار صعودي”.

وقد شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان أمس الاثنين؛ مما أسفر عن استشهاد 492 شخصا ونزوح عشرات الآلاف من جنوب لبنان إلى بيروت ومناطق في شمال البلاد.

وهذه هي أعنف الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله عقب بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

دعوة إلى تخفيض أكبر لسعر الفائدة

من جانب آخر، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، وعضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أوستن جولسبي، الاثنين إنه يتوقع “تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة”.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جولسبي قوله أثناء اشتراكه في حلقة نقاشية بشيكاغو الاثنين “مع اكتسابنا الثقة، بأننا في الطريق نحو خفض التضخم إلى مستوى 2%، من المناسب زيادة تركيزنا على الجانب الآخر من مهمة مجلس الاحتياط الاتحادي وهو التفكير في المخاطر التي تهدد الوظائف، ومن المرجح أن يعني هذا تخفيضات عديدة للفائدة خلال العام المقبل”.

وحذر جولسبي من أن تدهور أسواق العمل قد يقع بوتيرة أسرع مما يمكن للبنوك المركزية وقفها عبر تخفيضات الفائدة.

وقال المصرفي الأمريكي إنه من غير الواقعي الانتظار حتى تظهر المشكلة، مضيفا “إذا أردنا هبوطا ناعما، فلا ينبغي أن نتخلف عن الركب”.

وبدأ مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي دورة خفض أسعار الفائدة الرئيسية بقوة، حيث أعلنت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين كانت أغلب التوقعات تشير إلى خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

يذكر أن هذا أول خفض للفائدة الأمريكية منذ أكثر من 4 سنوات ليتراوح سعر الفائدة الأمريكية بين 4.75% و5%.