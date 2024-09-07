تراجع محدود للذهب عالميا.. تعرف على سعره في السوق المصري اليوم السبت

تراجع سعر الذهب بنهاية معاملات الجمعة، بعد اقترابه من مستوى مرتفع غيرمسبوق في وقت سابق من الجلسات خلال الجمعة، حيث أثارت بيانات الوظائف الأمريكية شكوكا حول نطاق خفض سعر الفائدة المتوقع في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الشهر الجاري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2509.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1421 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 20 أغسطس/آب.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2538.90 دولار.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وظلت الحركة محدودة في سوق الذهب المصري، حيث أن الأسعار فيه مرتفعة نسبيا منذ فترة، توافقا مع ارتفاع سعر الذهب عالميا، رغم التراجع المحدود في سعره بنهاية معاملات الأسبوع في البورسات العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3390 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 2905 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 3874 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2260 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 30320 جنيهًا.