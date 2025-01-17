الذهب يبلغ أعلى مستوياته في شهر.. تعرف إلى سعره في مصر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، الخميس، بعدما أثرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية في عوائد سندات الخزانة، إذ تراجعت مع زيادة التوقعات بتخفيض سعر الفائدة نظرا لوجود مستويات مستقرة من التضخم.

وأظهرت البيانات ارتفاع مستوى التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2% في ديسمبر/كانون الأول، بعد ارتفاعه بواقع 0.3 لأربعة أشهر متتالية، وهو ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سوف يتبع سياسة نقدية أكثر تيسيرا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2716.91 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1840 بتوقيت جرينتش)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت الأسعار بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولارًا في 31 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2024.

واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2750.90 دولارًا بارتفاع بلغ 1.2%.

ضعف سوق العمل الأمريكي

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة لأول مرة ارتفعت إلى 217 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال أليكس إبكاريان الرئيس التنفيذي للعمليات في أليجيانس جولد “كانت طلبات البطالة لأول مرة أكثر من المتوقع، لذا يشير ذلك إلى بعض الضعف في سوق العمل”.

وأضاف “شهدنا أيضا انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لذا نرى أن جاذبية الذهب تستعيد قوتها”.

وقلصت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مكاسبها وجرى تداولها عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، بعد بيانات مبيعات التجزئة وطلبات البطالة.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3800 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3257.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4342.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2533.25 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 30400 جنيه.