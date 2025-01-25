الذهب يبلغ أعلى مستوياته في 3 أشهر بعد تعليقات ترامب.. تعرَّف إلى سعره في مصر

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1%، الجمعة، لتلامس مستوى غير مسبوق بلغته منذ ثلاثة أشهر، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية ودعواته إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2776.97 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت 2.8% حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.7% إلى 2783.80 دولارًا.

وارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر، عندما بلغت 2790.15 دولارًا.

تراجع الدولار

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، أدنى مستوى له في شهر، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن تحرك الذهب نحو أعلى مستوى على الإطلاق تزامن مع حركة تصحيح في سعر الدولار الذي انخفض بعد تعليقات لترامب، تشير إلى أنه قد يتنازل بشأن الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، ويتوصل إلى اتفاق تجاري معها.

توقعات بارتفاع الذهب في 2025

وأضاف نورمان “نرى أن الذهب من المرجح أن يبلغ 3175 دولارًا خلال 2025”.

وذكر ترامب، يوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي العالمي أنه سيطالب بخفض أسعار الفائدة على الفور. وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال إنه يفضل عدم الاضطرار إلى فرض رسوم جمركية على الصين.

ويُعَد الذهب الذي لا يدر عائدًا أداة تحوط وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الصعود مع تراجع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويعني تخفيض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية ذات العائد المضمون تحوُّل المستثمرين إلى بدائل استثمارية أخرى مثل الذهب وأسهم الشركات.

تأتي تعليقات ترامب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3850 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3300 جنيه.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4400 جنيه.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2566.75 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 30800 جنيه.