الذهب يرتفع لمستويات قياسية وسط قلق بشأن سياسات ترامب.. هذا سعره بالسوق المصري

ارتفعت أسعار الذهب الخميس لتحقق أعلى مستوى على الإطلاق، وسط مخاوف المستثمرين من الرسوم الجمركية التي من المنتظر أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 2796.15 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه مستوى غير مسبوق عند 2798.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اثنين بالمئة إلى 2824 دولارا للأوقية.

“حالة من الضبابية والقلق”

وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز “نشهد حالة من الضبابية والقلق الشديدين بسبب سياسات إدارة ترامب الجديدة بشأن التجارة والسياسة الخارجية. هناك عمليات شراء جديدة تحدث وسط ارتفاع أسعار الذهب والفضة حاليا”.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الرئيس ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا السبت، كما يدرس أيضا فرض رسوم على الصين.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك لن يتعجل في قرارات جديدة لخفض الفائدة، وذلك في إشارة إلى أن المجلس يترقب تأثير السياسات الاقتصادية لترامب.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

يذكر أن تخفيض سعر الفائدة، وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، يزيد من الإقبال على الاستثمار في الذهب الذي لايدر عائدا، لكنه الملاذ الآمن للمستثمرين وقت الأزمات.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3895 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3338.5 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4451.5 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2596.75 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 31160 جنيها.