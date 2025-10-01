سعر الذهب يسجل مستوى قياسيا بعد إغلاق الحكومة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مستوى قياسيا جديدا بدعم من تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في أعقاب بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي رسميا وبعد أن عززت بيانات ضعيفة عن سوق العمل من توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0359 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3861.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3875.32 دولارا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.7% إلى 3901.40 دولار.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته خلال أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت العقود الآجلة في بورصة وول ستريت.

وقال نيكولاس فرابيل المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي إن الذهب يستفيد من “المخاوف بشأن ضعف الدولار والوضع السياسي والخلاف حول إغلاق الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي”.

وأضاف أن التوقعات لا تزال إيجابية، إذ تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 3900 دولار وربما يصل إلى 4000 دولار.

إغلاق الحكومة الأمريكية

وأغلقت الحكومة الأمريكية معظم أنشطتها بعد أن حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن التمويل، مما أشعل فتيل أزمة يمكن أن تكون طويلة وشاقة وقد تفضي إلى فقدان آلاف الوظائف الاتحادية.

وقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي من المقرر صدوره يوم الجمعة.

وأظهر تقرير لفرص العمل صادر عن وزارة العمل الأمريكية، أمس الثلاثاء، نموا طفيفا في فرص العمل المتاحة خلال أغسطس/آب، إلى جانب تراجع في معدلات التوظيف.

ويتوقع المتداولون الآن خفضا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، يليه خفض آخر في ديسمبر/ كانون الأول.

وعادة ما يرتفع الذهب، وهو وسيلة تحوط تقليدية في أوقات الضبابية، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بالنظر إلى أنه لا يدر عوائد. وصعد المعدن النفيس بأكثر من 47% هذا العام.

وظلت الأسواق في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، مغلقة بمناسبة مهرجان منتصف الخريف، وسيعاد فتحها في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

المعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1%إلى 47.09 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى في أكثر من 14 عاما.

تراجع البلاتين 0.2% إلى 1570.85 دولارا.

انخفض البلاديوم 0.7% إلى 1248.45 دولارا.