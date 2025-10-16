الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. تعرف على أسعاره في مصر

صعد الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الخميس، وواصل الارتفاع لخامس جلسة على التوالي، مستفيدا من إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والإغلاق الحكومي الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وبنهاية معاملات اليوم الخميس ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4217.39 دولار للأوقية (الأونصة)، ولامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا جديدا عند 4241.77 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل 0.7% إلى 4232 دولارا.

توتر تجاري حاد بين واشنطن وبيجين

وتصاعدت المواجهة التجارية بين واشنطن وبيجين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث فرضت الصين قيودا مشددة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، التي تسيطر الصين على الجزء الأكبر من عملية إنتاجها وتصديرها عالميا، وهي معادن بالغة الأهمية لقطاع التكنولوجيا الأمريكي.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة، وقرر في خطوة مضادة، رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من السلع الصينية بنسبة 100%.

كما تبادل البلدان، الذين يمتلكان أكبر اقتصادين في العالم، فرض الرسوم على السفن التي تدخل الموانيء في كل منهما.

توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية

وعلاوة على التوتر التجاري الحاد بين الصين والولايات المتحدة، ساهمت التوقعات بمزيد من التخفيض في سعر الفائدة الأمريكية في زيادة الطلب على الذهب.

وتشير تقديرات أداة “فيد ووتش” التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون خفضا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع احتمال يبلغ 98% أن يليه خفض آخر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه من أصول الملاذ الآمن خلال الأزمات التجارية والسياسية، ويزداد الإقبال عليه مع تخفيض سعر الفائدة نظرا لأن الذهب لا يدر عائدا. وقفزت أسعار الذهب بنسبة 61% منذ بداية العام الحالي.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي قوله “كان الدافع الرئيسي وراء هذا الوضع (ارتفاع سعر الذهب) في جميع أنحاء العالم هو الخوف المتأصل من شكل من أشكال الانهيار المالي.. إنه الخوف من كارثة مالية”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الطلب الكبير من جانب البنوك المركزية على الذهب، خاصة في دول مثل الصين واليابان، ساهم في ارتفاع أسعاره.

أسعار الذهب في مصر

وارتفعت أسعار الذهب بشكل واضح في السوق المصري، بالتوافق مع الاتجاه في الأسواق العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 5770 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 4945.75 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 6594.25 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في 3846.75 جنيها.

جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر بيع جنيه الذهب في مصر 46160 جنيها.