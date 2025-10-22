لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى مستويات تاريخية هذا العام؟

سجلت أسعار الذهب العالمية صعودا غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري، وسط تغيرات كبيرة في أسواق المعادن الثمينة وتزايد حالة الضبابية في الاقتصاد العالمي.

وأكد أشرف علي، خبير أسواق الذهب والمعادن الثمينة، في لقاء مع برنامج “البورصة” على الجزيرة مباشر أن الذهب بات ملاذا آمنا للمستثمرين مع تعدد الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية منذ بداية العام؟

وأوضح علي أن موجة الارتفاع بدأت مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقمت مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة، ما أدى إلى اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأسهم ذلك في دفع أسعار الذهب من مستويات 2500 إلى 3500 دولار للأونصة الواحدة.

ويرى الخبير أن الذهب يلمع في الأزمات العالمية، إذ يلجأ المستثمرون إلى التحوط عبر اقتناء الذهب كلما تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وأضاف أن توقعات خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، وضعف الدولار، بجانب زيادة الطلب وقلة المعروض وارتفاع تكاليف الاستخراج، كلها عوامل مؤثرة عززت من مكاسب الذهب في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن سلوك البنوك المركزية الكبرى كان لافتا هذا العام، مع قيامها بشراء كميات كبيرة من الذهب وتخفيض الاحتياطيات النقدية، وهو ما اعتبره “مؤشرا سلبيا يدل على ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي ووجود أزمة محتملة قد لا يدركها الأفراد بعد”.

وأكد أن “إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب بشكل متزايد يعكس حالة عدم يقين، ويُعد من أبرز دوافع استمرار ارتفاع الأسعار”.

هل اخترعت الصين ذهبا جديدا؟

وفيما يتعلق بالحديث عن اكتشاف الصين لذهب بخصائص جديدة، أوضح أشرف علي أن الصين لم تكتشف ذهبا جديدا بالمعنى التقليدي، لكنها نجحت في تطوير معدن جديد يُضاف إلى الذهب عيار 24 ليمنحه صلابة غير مسبوقة تقارب خمسة أضعاف صلابة عيار 18، ما يتيح استخدام الذهب عالي النقاء في صناعة المجوهرات اليومية دون أن يفقد قيمته أو يتعرض للطي والكسر، وهي مشكلة كانت تمنع استخدام عيار 24 سابقا في المجوهرات بشكل واسع.

واختتم أشرف علي حديثه بالتأكيد على أن الذهب سيبقى سلعة تحوطية يرتفع الطلب عليها مع تصاعد الأزمات، خاصة مع مواصلة البنوك المركزية زيادة مشترياتها، وظهور تطورات تقنية في الصين؛ ما يعزز فرص الاستمرار في ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة.

ويُعد الذهب عنصرا أساسيا في النظام المالي العالمي، إذ يجمع بين كونه سلعة استراتيجية وأصلا نقديا موثوقا عبر التاريخ. وتستمد مكانته الفريدة من ندرته وخصائصه الفيزيائية الاستثنائية، إضافة إلى دوره التاريخي في حفظ الثروة.

وعلى عكس العملات الورقية التي تخضع للطباعة بلا قيود، يظل المعروض من الذهب محدودا بفعل الطبيعة، ما رسخ مكانته كملاذ آمن موثوق عبر السنوات.

ويحظى الذهب بتعامل خاص في الاقتصاد الدولي بالنظر إلى طبيعته المزدوجة، حيث أن الإنتاج السنوي من التعدين يضيف فقط ما بين 1.5 إلى 2% إلى إجمالي المخزونات العالمية، وهو ما يعزز مكانة الذهب كمورد نادر لا يمكن تعويضه بسهولة.