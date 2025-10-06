سعر الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية للمرة الأولى

تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة اليوم الاثنين مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأمريكية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3900.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.5% إلى 3926.80 دولار.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض يوم الأحد إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبدأ بتسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة “لن تسفر عن أي نتيجة”.

ارتفاع 49% منذ بداية العام

وأكد ستيفن ميران العضو بمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة على ضرورة اتباع مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مستشهدا بتأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، يتوقع المستثمرون خفضا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، مع احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزيد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع الذهب بنسبة 49% حتى الآن في 2025، بعد صعوده 27% في 2024، بدعم من شراء البنوك المركزية وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وتنامي اهتمام المستثمرين الأفراد بالتحوط في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية.

شهد الطلب على الذهب في الهند ارتفاعا الأسبوع الماضي رغم الأسعار القياسية، مدفوعا بموسم مهرجان رئيسي في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.

في الوقت نفسه، أغلقت الأسواق الصينية بسبب عطلة.

المعادن النفيسة الأخرى:

استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.98 دولار للأوقية.

زاد البلاتين 0.5% إلى 1613.15 دولار.

وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1263 دولارا.