سعر الذهب يبلغ مستوى قياسي جديد ويقترب من 4000 دولار للأوقية

سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا اليوم الثلاثاء في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار الأزمة بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة والتي أدت إلى إغلاق الحكومة. كما تلقت أسعار الذهب دعما من التوقعات شبه المؤكدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3974.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0446 بتوقيت غرينتش ليتداول بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولار الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.5% إلى 3996.40 دولار.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا “لا تزال احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر تتجاوز 80%، مما يدعم أسعار الذهب، التي تتلقى أيضا دعما من الإغلاق الحكومي بالنظر لعدم التوصل لحل بين غرفتي الكونغرس الأمريكي حتى الآن”.

توقعات خفض الفائدة

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، لا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول بنسبتي 93 و82% على التوالي.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وقفزت أسعار الذهب 51% منذ بداية العام وحتى الآن وسط عمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، وتزايد إقبال المستثمرين الأفراد الساعين للتحوط في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

ورفع بنك جولدمان ساكس أمس الاثنين توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر/ كانون الأول 2026 من 4300 دولار للأوقية إلى 4900 دولار، وأرجع هذا إلى تدفقات قوية من صناديق المؤشرات المتداولة الغربية وعمليات شراء البنوك المركزية.

المعادن النفيسة الأخرى: