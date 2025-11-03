الذهب يلمع وسط توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلا أن ارتفاع الدولار وتراجع التوتر التجاري حدّا من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4020.45 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4031.50 دولارا للأوقية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس “ما زلنا في مرحلة تماسك. غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية يزيد من تعقيد الأمور، ولكن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية يمكن أن يدفع مجلس الاحتياطي إلى خفض أسعار الفائدة، ويسمح للذهب بالارتفاع إلى 4200 دولار للأوقية بنهاية العام”.

خفض سعر الفائدة

وقال والر يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي سيخفض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، مشيرا إلى ضعف سوق العمل.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي إلى أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 70% خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. ويزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، في فترات انخفاض أسعار الفائدة وأوقات الضبابية الاقتصادية.

ويترقب المستثمرون أنباء أخرى، بما في ذلك تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة “إيه دي بي” للأبحاث ومؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات يمكن أن تغير موقف مجلس الاحتياطي الذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي على خفض الرسوم الجمركية عن الصين مقابل تنازلات من بكين بشأن التجارة غير المشروعة للفنتانيل ومشتريات فول الصويا الأمريكي وصادرات المعادن النادرة.

وفي غضون ذلك، حوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين.

المعادن النفيسة الأخرى: