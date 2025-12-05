الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية.. تعرف على سعره في السوق المصري

ارتفعت أسعار الذهب خلال معاملات اليوم الجمعة، وسط توقعات متزايدة بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في الأسبوع المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4226.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، لكنه تراجع بعدها قليلا.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.3% إلى 4257.40 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر/أيلول المؤجلة، وستكون آخر بيانات تصدر قبل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل.

توقعات الخبراء

وتوقع معظم الخبراء، في استطلاع أجرته رويترز وشمل أكثر من 100 خبير اقتصاد، أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه برئاسة جيروم باول رئيس المجلس، الذي سيُعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويرتفع إقبال المستثمرين على الذهب، الذي لا يدر عائدا، عند تخفيض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية ذات العائد المضمون.

وقال رئيس قسم الأبحاث لدى شركة (نيرمال بانج كوموديتيز) كونال شاه لرويترز “السوق تنتظر محفزات جديدة يمكن أن تأتي في صورة ما سيفعله مجلس الاحتياطي الفدرالي”.

وأضاف شاه “يبدو أن الاتجاه في المستقبل سيكون صعوديا”.

أسعار الذهب في مصر

فيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 24

سجَّل سعر غرام الذهب عيار 24 في مصر 6440 جنيها للبيع و6394.25 جنيها للشراء.

عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السوق المصرية) 5635 جنيها للبيع و5595 جيها للشراء.

عيار 18

انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 ليسجل 4830 جنيها للبيع و4795.75 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر 45080 جنيها للبيع و44760 جنيها للشراء.