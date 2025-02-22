الذهب يواصل الارتفاع للأسبوع الثامن.. تعرَّف على سعره في السوقين العالمية والمصرية

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي على خلفية ارتفاعها إلى مستويات قياسية في جلستين متتاليتين، مستفيدة من الإقبال على الملاذ الآمن وسط مخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2926.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش.

غير أن المعدن النفيس ارتفع بنسبة 1.5% هذا الأسبوع، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولارا أمس الخميس.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 2940.90 دولارا.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب بأنه وسيلة للتحوط في أوقات الأخطار الجيوسياسية والتضخم.

مستويات قياسية لأسعار الذهب

وحطمت الأسعار مستويات قياسية مرتفعة مرتين هذا الأسبوع لتتجاوز 2950 دولارا للأوقية، لأن حالة عدم اليقين المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار السياسي أبرزت إقبال المستثمرين على شراء الذهب الذي ارتفع بنسبة 11.5% منذ مطلع العام الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك، وأضاف الأخشاب إلى خطط سبق أن أعلنها لفرض رسوم على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، ورسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي “أظهر الذهب قوة مع عمليات تصحيح قصيرة الأجل، لأن استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة الأمريكية يعزز جاذبيته كوسيلة للتحوط”.

سعر الذهب في مصر

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، بالتوافق مع الاتجاه ذاته في السوق العالمية. وما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 4140 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3548.5 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4731.5 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2760 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 33120 جنيها.