الذهب يهبط مع صعود الدولار.. تعرف إلى سعره في مصر

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، الخميس، تحت ضغط من ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم قد يرسم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2885.13 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1850 بتوقيت “جرينتش”، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 12 فبراير/شباط في وقت سابق من الجلسة.

وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2956.15 يوم الاثنين بفضل الإقبال على الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تأثير زيادة الرسوم الجمركية الي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2895.9 دولارًا.

ارتفاع سعر صرف الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.7% مقابل عملات رئيسة، مما يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المتعاملون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها، الجمعة.

وقال ترامب، الخميس، إن الرسوم الجمركية على الواردات من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس/آذار كما هو مقرر، فضلا عن تطبيق رسوم إضافية بنسبة 10% على الصين في اليوم ذاته، ما عزز المخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق.

سعر الذهب في مصر

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، بالتوافق مع الاتجاه ذاته في السوق العالمية.

وما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 4090 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3505 جنيهات.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4674 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2726 جنيها.

سعر جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 32720 جنيها.