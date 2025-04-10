أسعار الذهب تقفز بعد قرار ترامب زيادة الرسوم على الصين

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الخميس مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، على الرغم من قراره بتخفيف الرسوم عن باقي الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% ليصل إلى 3119.18 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8% مسجلة 3135.50 دولارا.

وكان ترامب قد قرر في إجراء مفاجئ، أمس الأربعاء، تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي، لكنه زاد الضغوط على الصين.

وقال ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من الصين من 104% إلى 125%، وذلك في تصعيد لمواجهة محفوفة بالمخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتبادل البلدان فرض الرسوم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس “إذا دخلنا فترة نمو بطيء، وهو افتراضنا الأساسي، نعتقد أن أسعار الفائدة ستتجه في النهاية نحو الانخفاض، مما سيدفع الذهب نحو الارتفاع، نظرا لاستمرار مخاوف التضخم خلال معظم العام بسبب تأثيرات الرسوم الجمركية”.

وأضاف قائلًا “في النهاية، نتوقع وصول الذهب إلى 3200 دولار بحلول نهاية الشهر، إن لم يكن قبل ذلك”.

توقعات أسعار الفائدة

وارتفع الذهب، الذي يعد أداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، بأكثر من 18% في عام 2025، مدفوعًا إلى حد كبير بخطط ترامب للتعريفات الجمركية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والشراء القوي من جانب البنوك المركزية، وزيادة الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن صناع السياسات أجمعوا تقريبًا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه. وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه “مفاضلات صعبة” في المستقبل.

وتتوقع الأسواق بنسبة 72% خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران، ويميل الذهب الذي لا يدر عائدًا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويتطلع المستثمرون حاليًّا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس.