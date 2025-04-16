الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق مع ضعف الدولار ومخاوف الحرب التجارية

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي من الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 3270.12 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش.

وكان سعر الذهب قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 3286.30 دولارا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه سي إم تريد) “تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الذهب”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

توترات تجارية

وفي ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت شركة إنفيديا أنها ستتحمل تكاليف قدرها 5.5 مليار دولار بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا على صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي (إتش 20) إلى الصين، وهي سوق رئيسية لإحدى أشهر رقائقها الإالكترونية.

وتعد شريحة (إتش 20) حاليًا أكثر رقائق إنفيديا تطورًا، وهي محورية في جهود الصين الرامية لمواكبة صناعة الذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى ذلك، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينج ردًا على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية 145% على السلع الصينية.

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة “سيظل الذهب قويًّا في ظل استمرار عدم اليقين”.

وينظر إلى الذهب تقليديًا كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 24%.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي تتناول رؤى عن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويتوقع المتعاملون حاليًا خفض المجلس أسعار الفائدة 87 نقطة أساس تقريبًا بحلول نهاية 2025.